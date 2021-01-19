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Форекс: TeleTrade информирует о время торговых сессий по CFD на индекс AUS200 25 и 26 января
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Форекс: TeleTrade информирует о время торговых сессий по CFD на индекс AUS200 25 и 26 января

25 и 26 января 2021 года в Австралии отмечается национальный праздник День Австралии
​Уважаемые клиенты! 25 и 26 января 2021 года в Австралии отмечается национальный праздник День Австралии, в связи с чем изменено время работы региональных биржевых площадок.

25 января 2021 года торговая сессия по CFD на индекс AUS200 откроется в 02:00 и завершится в 7:30 по времени UTC+2.

26 января 2021 года торговая сессия по CFD на индекс AUS200 откроется в 8:10 и завершится 23:00 по времени UTC+2.

Настоятельно рекомендуем вам руководствоваться меню "Спецификации" в торговой платформе для получения актуальной информации об особенностях торговых сессий.

Источник: TeleTrade

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вторник 19.01.2021 | 15:01
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