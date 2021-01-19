Фондовый рынок: Цены на нефть перешли к росту

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2% до значения в 55,41 долл/барр., а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate поднялись на 0,4% до уровня 52,64 долл/барр.

Курс доллара США упал, поскольку инвесторы ожидают выступления кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен в Сенате по стимулам для экономики США.

В среду состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена, поэтому инвесторы замерли в ожиданиях ясности в отношении расходов и политики нового правительства.

Фондовые игроки по-прежнему надеются, что экономический рост в Китае поможет поддержать рост в азиатском регионе.

Согласно данным, опубликованным в понедельник, нефтеперерабатывающие заводы в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, показали рекордную производительность в 2020 году, переработав на 3% больше сырой нефти, чем в прошлом году.

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