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Финансовй рынок: Фондовые индексы Европы преимущественно выросли
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Финансовй рынок: Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос до уровня 408,96
Во вторник европейские фондовые индексы выросли на фоне оптимизма по поводу экономики Китая и ожиданий улучшения прибылей, способствующих укреплению настроений.

Сегодня инвесторы ожидают выступления кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен в Сенате.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос до уровня 408,96 после роста на 0,2% в понедельник. Немецкий DAX остался на прежнем уровне, британский FTSE 100 поднялся на 0,2%, а французский индекс CAC 40 снизился на 0,1%.

Бумаги Sanofi прибавили 1,9%. Акции производителя скоростных поездов Alstom выросли на 3,5% после подтверждения своих прогнозов на год и среднесрочных прогнозов на 2022/23 гг.

Акции автопроизводителей снизились после того, как отраслевые данные показали, что в декабре количество регистраций новых автомобилей в Европе продолжало снижаться. 

Ценные бумаги TeamViewer подорожали на 2,6%. Компания-разработчик программного обеспечения объявила о приобретении австрийского стартапа Xaleon, поставщика программного обеспечения для взаимодействия с клиентами.

Акции Logitech выросли на 2,5% после того, как производитель компьютерной периферии в третий раз повысил свои годовые прогнозы и сообщил о почти трехкратном росте квартальной скорректированной операционной прибыли.

Акции Rio Tinto поднялись на 0,5% после того, как горнодобывающий гигант сообщил об увеличении на 1% годовых отгрузок железной руды из своего австралийского центра. Акции Glencore выросли более чем на 1%.

Бумаги золотодобывающей компании Centamin подорожали на 3% на фоне сообщения о добыче золота на руднике Сукари за четвертый квартал.

Фонд инвестиций в недвижимость Hammerson прибавил 1,4% после того, как заявил, что собрал 41% арендной платы за первый квартал 2021 года.

Акции строительной компании Kier Group выросли на 13% после сообщения об улучшении торгов за последние шесть месяцев.​

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вторник 19.01.2021 | 13:14
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