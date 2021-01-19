Форекс: Финам в топ-100 самых цитируемых медиаресурсов

По данным исследования, в декабре пользователи соцсетей ссылались на Finam.ru более 33 тысяч раз (+6,45%), а доля в цитируемости среди топ-100 источников составила 0,4%.

Информационное агентство Finam.ru специализируется на финансово-экономической и биржевой тематике, являясь одним из самых востребованных информационно-аналитических ресурсов в рунете. По итогам III квартала 2020 года, согласно данным исследовательской компании "Медиалогия", Finam.ru занял седьмое место в рейтинге самых цитируемых российских финансовых СМИ.

Brand Analytics - одна из лидирующих на рынке СНГ систем мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. "Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов" - ежемесячный рейтинг производителей контента, который формируется на основании индекса цитируемости в социальных медиа. Для расчета анализируется трафик русскоязычных сообщений в социальных медиа, ведущих блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров и комментариях к новостным статьям.

Источник: Finam

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