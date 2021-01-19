Финансовый рынок: США продолжают санкционировать Северный поток — 2

Работы по "Северному потоку — 2" были остановлены в конце 2019 года после введения санкционных ограничений правительством США против участников строительства. Новые санкции в отношении газопровода длиною 1230 км включены в оборонный бюджет Штатов. Такие действия привели к уходу некоторых компаний из проекта "Северный поток — 2".

По заявлению ТАСС, в своих санкциях США опираются на нормативно-правовой акт "О противодействии конкурентам США посредством ограничительных мер", который разрешает санкционные меры против стран, приобретающих у РФ военное оборудование.

После введения санкций российская компания "Газпром" старается в одиночку завершить строительство трубопровода, работы по которому завершены на 94%.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" неоднократно меняла владельцев, чтобы не попадать под ограничительные меры США. В последний месяц прошлого года ее собственником стал "КВТ-Рус".

Трубопровод "Северный поток — 2" состоит из двух веток суммарной мощностью 55 млрд м³/год.

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