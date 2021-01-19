Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии преимущественно выросли

Теперь инвесторы ожидают комментариев от кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен по поводу стимулирования экономики США на слушаниях в Сенате.

Австралийский рынок восстанавливается после потерь на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценили производственные результаты горнодобывающего гиганта Rio Tinto.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 вырос на 69,00 пункта до показателя 6 732,00.

Акции горнодобывающих компаний дорожают.

Бумаги Rio Tinto выросли на 0,5%, после того, как компания сообщила, что ее поставки железной руды Pilbara в четвертом квартале составили 88,9 миллиона тонн на 100-процентной основе, что на 2% больше, чем в прошлом году. За полный год поставки выросли на 1%.

Акции банковского сектора в основном снижаются, кроме бумаг Westpac, которые подорожали на 2%. Ценные бумаги технологических компаний выросли, а нефтяных — снизились.

Золотодобытчики неоднозначны. Newcrest Mining прибавляет 0,4%, в то время как Evolution Mining не изменилась.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся 385,79 пункта до уровня 28 628,00.

Бумаги SoftBank поднялись на 1%, а Fast Retailing — на 3%. Акции технологических компаний выросли: Advantest — на 3%, а Tokyo Electron — на 2%.

Ценные бумаги Sony поднялись на 1%, а Mitsubishi Electric и Canon — на 1% каждая. Panasonic — на 0,4%.

Финансовые активы банковского сектора и автопроизводителей растут.

Другие рынки Азии: Южная Корея и Гонконг выросли на 2% каждый, Тайвань — на 1%. Сингапур и Малайзия торгуются плюсом. Новая Зеландия и Индонезия проводят торги снижением индексов, а Шанхай проявляет стабильность.

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