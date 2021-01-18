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Финансовый рынок: Белоруссия хочет наладить отношения с ЕС
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Финансовый рынок: Белоруссия хочет наладить отношения с ЕС

Государство выступает за развитие отношений с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства
​В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что ограничительные меры ЕС против страны носят неконструктивный характер. 

Государство выступает за развитие отношений с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства. Ранее президент Белоруссии А. Лукашенко заявил, что причин вводить санкции не было и нет. Он также отметил, что белорусы должны научиться противостоять такому положению вещей и смотреть на мир шире. Лукашенко уверен, что только на ЕС не стоит концентрировать свое внимание.

Президент также поручил правительству детально проанализировать введенные санкции против государственных предприятий и выработать ответные меры на такого рода ограничения. Напомним, что ранее ЕС принял третий по счету пакет санкций против Белоруссии в связи с массовыми протестами в стране, которые начались в августе. 18 декабря к санкциям присоединилась Великобритания.

Протесты в стране идут уже шестой месяц и довольно жестко подавляются силовыми структурами. Задержаны десятки тысяч людей, есть и погибшие.

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понедельник 18.01.2021 | 22:19
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