Финансовый рынок: Немецкая экономика оказалась в затруднительном положении

Данная информация была озвучена в отчете Центробанка Германии. Если ситуация с коронавирусом не улучшится, то стране придется продлить действие карантина.

Помимо этого, в отчете финансового учреждения говорится, что за последние три месяца 2020 года экономика страны демонстрирует практически нулевой рост, поскольку спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был немного компенсирован определенным отскоком в промышленности и строительстве.

5 января немецкие власти приняли решение продлить жесткий карантин до 31 января. Всех жителей призывают минимизировать социальные контакты. Ранее режим жестких ограничений должен был закончиться 10 января.

В сентябре прошлого года Германия единственная из стран еврозоны демонстрировала экономический рост. Такие показатели помогали стране бороться с пандемией и держали в плюсе экономику Германии, которая ориентирована на экспорт.

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