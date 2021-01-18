Финансовый рынок: Немецкая экономика оказалась в затруднительном положении

Данная информация была озвучена в отчете Центробанка Германии. Если ситуация с коронавирусом не улучшится, то стране придется продлить действие карантина.
Помимо этого, в отчете финансового учреждения говорится, что за последние три месяца 2020 года экономика страны демонстрирует практически нулевой рост, поскольку спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был немного компенсирован определенным отскоком в промышленности и строительстве.
5 января немецкие власти приняли решение продлить жесткий карантин до 31 января. Всех жителей призывают минимизировать социальные контакты. Ранее режим жестких ограничений должен был закончиться 10 января.В сентябре прошлого года Германия единственная из стран еврозоны демонстрировала экономический рост. Такие показатели помогали стране бороться с пандемией и держали в плюсе экономику Германии, которая ориентирована на экспорт.
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