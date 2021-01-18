Финансовый рынок: Китай обвиняют во вмешательстве американские выборы 2020 года

По его словам, выводы, которые были сделаны экспертами занимались анализом влияния Пекина на выборы президента США, выглядят не очень объективными и в значительной степени политизированы. Руководство ЦРУ намеренно преуменьшало в своих документов уровень влияния Китая на выборы в США и оказывало давление на аналитиков.

Они использовали разную терминологию для ведения своей работы. В конечном итоге могло сложиться впечатление, что Москва, а не Пекин активно вмешивается в процесс выборов. В действительности же есть все основания полагать, что Китай также оказывал активное вмешательство в выборы в США.

Ранее говорилось о том, что Китай, Россия и Иран старались повлиять на выборы в 2020 году. Также отмечается, что Россия не сможет конкурировать с Китаем в степени угрозы нацбезопасности США.

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