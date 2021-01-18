Финансовый рынок: Байден объявляет кандидатов на ключевые посты

Элизабет Кляйн, эксперт в области чистой энергии, изменения климата, экологического права и политики, назначена заместителем министра внутренних дел. До этого она занимала должность замдиректора Государственного центра воздействия на энергию и окружающую среду в юридической школе Нью-Йоркского университета. Кляйн работала в МВД при администрациях Клинтона и Обамы.

Джуэл Броно, которая в данное время занимает пост комиссара Министерства сельского хозяйства и бытового обслуживания штата Вирджиния, была назначена замминистра сельского хозяйства. До этого она работала исполнительным директором штата Вирджиния в FSA USDA и станет первой цветной женщиной, которая станет замминистра сельского хозяйства.

Андреа Палм станет замминистра здравоохранения и социальных служб. В качестве секретаря Министерства здравоохранения штата Висконсин она возглавляла борьбу с пандемией Covid-19.

Полли Троттенберг, эксперт в области транспорта с опытом работы на федеральном, региональном и городском уровнях, назначена замминистра транспорта. Троттенберг работала в команде Обамы помощником министра по транспортной политике и замминистра по политике в USDOT. Она также помогла реализовать первую в стране программу Vision Zero.

Синди Мартен была назначена заместителем министра образования.

Рохит Чопра, комиссар Федеральной торговой комиссии, назначен руководителем Бюро финансовой защиты потребителей. Он настаивает на агрессивных средствах защиты от компаний-нарушителей закона.

Гэри Генслер станет главой Комиссии по ценным бумагам и биржам. До этого он занимал пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

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