Финансовый рынок: Украина не будет импортировать электроэнергию из России

Как вариант, поставки могут осуществляться из Белоруссии в объеме до 900 МВт, поскольку для этого нет никаких законодательных ограничений. Также отсутствует какая-либо дискуссия по этому поводу в правительстве, отметил Д. Шмыгаль.

Дискуссии нет ни с политической, ни с экономической точки зрения. В то же время, с Белоруссией Украина не имеет принятого закона, который смог бы быстро и грамотно урегулировать спорные вопросы. По словам премьер-министра, импорт электроэнергии из Белоруссии технически не представляет никаких сложностей. Электросети двух стран имеют общую инфраструктуру, которая имеет много общего и дополняет одна другую.

В то же время возникает вопрос об экономической целесообразности, который, по словам Д. Шмыгаля, еще пока не поднимался. С начала этого года Украина возобновила импорт электроэнергии с территории Белоруссии, который был приостановлен в апреле прошлого года.

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