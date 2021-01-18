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Финансовый рынок: Украина не будет импортировать электроэнергию из России
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Финансовый рынок: Украина не будет импортировать электроэнергию из России

Дискуссии нет ни с политической, ни с экономической точки зрения
​Украинские власти никак не рассматривают вариант прямого импорта электроэнергии из России в случае острой необходимости.

Как вариант, поставки могут осуществляться из Белоруссии в объеме до 900 МВт, поскольку для этого нет никаких законодательных ограничений. Также отсутствует какая-либо дискуссия по этому поводу в правительстве, отметил Д. Шмыгаль.

Дискуссии нет ни с политической, ни с экономической точки зрения. В то же время, с Белоруссией Украина не имеет принятого закона, который смог бы быстро и грамотно урегулировать спорные вопросы. По словам премьер-министра, импорт электроэнергии из Белоруссии технически не представляет никаких сложностей. Электросети двух стран имеют общую инфраструктуру, которая имеет много общего и дополняет одна другую. 

В то же время возникает вопрос об экономической целесообразности, который, по словам Д. Шмыгаля, еще пока не поднимался. С начала этого года Украина возобновила импорт электроэнергии с территории Белоруссии, который был приостановлен в апреле прошлого года.

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понедельник 18.01.2021 | 18:38
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