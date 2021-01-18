Фондовый рынок: Парижской биржей будет руководить женщина

"Дельфин д'Амарзи избрана руководителем — гендиректором Euronext Paris и войдет в совет Euronext. Она начнет работу на новой должности в середине марта текущего года", - сообщается в заявлении. Данное постановление должно быть рассмотрено и утверждено на общем сборе акционеров Euronext.

Дельфин д`Амарзи окончила Национальную школу администрации во Франции. По ее окончании учебы занимала важных правительственные должности в администрации страны, в том числе и должность руководителя Госказначейства Франции. Во времена премьерствования Франсуа Фийона занималась защитой экономики страны от негативного воздействия, вызванного ипотечным кризисом в США.

Сейчас д`Амарзи является гендиректором в онлайн-банке Orange Bank. Она считается высококлассным экспертом в области по развитию рынков капитала. Бывший руководитель Парижской биржи Антони Аттиа переведен на должность управляющего отделом по первичным рынкам в Euronext.

Смена кадров произошла в то время, когда Euronext существенно увеличивает границы своей деятельности. В позапрошлом году Euronext купил Биржу Осло и этом году намерен купить Итальянскую биржу.

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