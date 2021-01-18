Курс доллара: Прибыль от продажи нефти для России сильно сократилась

Такие данные сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС).

За указанный период экспорт нефти из России снизился на 11%. В целом, доходы российских компаний от продажи нефти составили 40,7 млрд долларов. Не удалось увеличить и доходы от продажи бензина и СПГ — показатели упали на 14 и 15,3% соответственно. Ранее говорилось о том, что прибыль «Газпрома» от экспорта газа и нефти снизилась почти на 45% если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Физический экспорт газа упал на 11,4% (примерно до 159 млрд кубометров).

В сентябре минувшего года В. Путин заявил, что России удалось преодолеть нефтяную зависимость. Государственный бюджет смог избавиться от зависимости от колебаний цен на нефть на мировом рынке.

В октябре средняя стоимость поставок газа составила 145 долларов за одну тысячу кубометров. В сентябре этот же показатель составлял 123 доллара за тысячу кубометров.

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