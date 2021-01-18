Курс доллара: Прибыль от продажи нефти для России сильно сократилась

Такие данные сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС).
За указанный период экспорт нефти из России снизился на 11%. В целом, доходы российских компаний от продажи нефти составили 40,7 млрд долларов. Не удалось увеличить и доходы от продажи бензина и СПГ — показатели упали на 14 и 15,3% соответственно. Ранее говорилось о том, что прибыль «Газпрома» от экспорта газа и нефти снизилась почти на 45% если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Физический экспорт газа упал на 11,4% (примерно до 159 млрд кубометров).
В сентябре минувшего года В. Путин заявил, что России удалось преодолеть нефтяную зависимость. Государственный бюджет смог избавиться от зависимости от колебаний цен на нефть на мировом рынке.В октябре средняя стоимость поставок газа составила 145 долларов за одну тысячу кубометров. В сентябре этот же показатель составлял 123 доллара за тысячу кубометров.
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