МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Курс доллара: Прибыль от продажи нефти для России сильно сократилась
logo

Курс доллара: Прибыль от продажи нефти для России сильно сократилась

Такие данные сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС)
​Прибыль от нефтяного экспорта из России за период с января по ноябрь прошлого года упала почти на 41% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Такие данные сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС).

За указанный период экспорт нефти из России снизился на 11%. В целом, доходы российских компаний от продажи нефти составили 40,7 млрд долларов. Не удалось увеличить и доходы от продажи бензина и СПГ — показатели упали на 14 и 15,3% соответственно. Ранее говорилось о том, что прибыль «Газпрома» от экспорта газа и нефти снизилась почти на 45% если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Физический экспорт газа упал на 11,4% (примерно до 159 млрд кубометров).

В сентябре минувшего года В. Путин заявил, что России удалось преодолеть нефтяную зависимость. Государственный бюджет смог избавиться от зависимости от колебаний цен на нефть на мировом рынке.

В октябре средняя стоимость поставок газа составила 145 долларов за одну тысячу кубометров. В сентябре этот же показатель составлял 123 доллара за тысячу кубометров.

Читайте также: Саудовская Аравия и Россия смогли договориться об объемах добычи нефти

понедельник 18.01.2021 | 16:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok