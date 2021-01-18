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Курс золота: Стоимость драгоценного металла выросла на фоне роста заболеваний Covid-19
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Курс золота: Стоимость драгоценного металла выросла на фоне роста заболеваний Covid-19

Фьючерсы на золото в США подорожали до 1830,70 доллара
​В понедельник золото выросло, так как фондовые рынки США закрыты из-за праздника Мартина Лютера Кинга.

Сегодня на рынках преобладала склонность к риску, поскольку слабые данные по розничным продажам в США, а также рост числа коронавирусных инфекций во всем мире вызвали опасения по поводу медленного восстановления экономики после пандемии.

Спотовая цена золота выросла на 0,2% до 1832,60 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США подорожали до 1830,70 доллара.

Общее количество случаев коронавируса в мире превысило 95 миллионов, а число погибших превысило 2 миллиона.

Китай сообщил о новых случаях Covid-19, в то время как количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в Японии превысило 970. Португалия ввела новые карантинные ограничения, а Великобритания закрывает границы. 

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии снизилось, но министр здравоохранения страны сказал, что рано делать выводы.

Согласно сообщению Wall Street Journal, избранная президентом США Джо Байденом кандидатура министра финансов Джанет Йеллен, как ожидается, отправит доллар в "свободное плавание доллара", на своем выступлении на Капитолийском холме во вторник.



Читайте также: Курс золота: Стоимость драгоценного металла выросла на фоне роста заболеваний Covid-19

понедельник 18.01.2021 | 14:05
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