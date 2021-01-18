Фондовый рынок: Стоимость нефти падает на фоне данных по Covid-19

Хорошие показатели по ВВП и промпроизводству Китайской Республики в некоторой степени помогли ограничить отрицательный эффект Covid-19.

Стоимость нефти Brent с контрактами в марте снизилась на 0,36% и составляет 54,9 долл/ барр. после падения на 2,3% в прошлую сессию.

Стоимость нефти WTI опустилась на 0,29% до уровня 52,21 долл/барр. после падения более чем на 2% на прошлых торгах.

Общее количество заражений Covid-19 в мире превысило 95 млн, а число погибших превысило 2 млн.

Китай заявил о более чем 100 новых случаях коронавируса шестой день подряд, в то время как количество госпитализированных пациентов с Covid-19 с тяжелыми симптомами в Японии превысило 970, что стало рекордным показателем с начала пандемии в стране.

Португалия ввела новый общенациональный локдаун, а правительство Великобритании заявило, что с сегодняшнего дня закроет все границы, чтобы ограничить распространение новых случаев заражения коронавирусом.

Число новых случаев заражений коронавирусом в Германии сокращается, но министр здравоохранения страны сообщил, что необходимо сделать еще очень многое, чтобы контролировать распространение инфекции.

Канцлер Ангела Меркель и 16 государственных премьер-министров Германии обсудят на заседании во вторник новые меры для борьбы с Covid-19.

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