Финансовый рынок: RoboForex выпустил онлайн-курс по торговле акциями на NASDAQ и NYSE

Курс подходит как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с ценными бумагами, но хотел бы знать больше о поведении рынка и его наиболее рентабельных инструментах.

Спикер: Константин Упс — трейдер с более чем 10-летним опытом в области среднесрочной и свинговой торговли, которая базируется на сочетании фундаментального и графического видов анализа инструментов.

Содержание видеокурса по торговле акциями NASDAQ и NYSE.

Часть 1. Введение в фондовый рынок.

Основные понятия.

Графики.

Правила формирования и классификация трендов.

Чтение гистограммы объёмов.

Правила формирования диапазонов поддержки и сопротивления у трендов, зависимость ликвидности инструмента от стадии тренда.

Часть 2. Отбор инструментов и их анализ.

Торговые инструменты фондового рынка США.

Отбор отчётных бумаг.

Распорядок дня как часть успешного выбора бумаг и торговли.

Отбор акций в сезон отчётов.

Отбор акций для внутридневной и среднесрочной торговли.

Часть 3. Отбор инструментов и их анализ.

Виды и значения гепов (часть 1).

Виды и значения гепов (часть 2).

Особенности торговли ETF.

Влияние фазы рынка на основные торговые стратегии. Определение целей в сделке.

Активность рынка внутри дня.

Стратегия свинг-трейдинга.

Источник: RoboForex

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