МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Финансовый рынок: RoboForex выпустил онлайн-курс по торговле акциями на NASDAQ и NYSE
logo

Финансовый рынок: RoboForex выпустил онлайн-курс по торговле акциями на NASDAQ и NYSE

Курс подходит как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с ценными бумагами
RoboForex представил для своих клиентов бесплатный видеокурс по торговле акциями на биржах NASDAQ и NYSE. Лекции помогут углубиться в анализ данных, узнать об особенностях работы с разными инструментами и научиться строить торговые идеи.

Курс подходит как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с ценными бумагами, но хотел бы знать больше о поведении рынка и его наиболее рентабельных инструментах.

Спикер: Константин Упс — трейдер с более чем 10-летним опытом в области среднесрочной и свинговой торговли, которая базируется на сочетании фундаментального и графического видов анализа инструментов.

Содержание видеокурса по торговле акциями NASDAQ и NYSE.

Часть 1. Введение в фондовый рынок.

  • Основные понятия.
  • Графики.
  • Правила формирования и классификация трендов.
  • Чтение гистограммы объёмов.
  • Правила формирования диапазонов поддержки и сопротивления у трендов, зависимость ликвидности инструмента от стадии тренда.

Часть 2. Отбор инструментов и их анализ.

  • Торговые инструменты фондового рынка США.
  • Отбор отчётных бумаг.
  • Распорядок дня как часть успешного выбора бумаг и торговли.
  • Отбор акций в сезон отчётов.
  • Отбор акций для внутридневной и среднесрочной торговли.

Часть 3. Отбор инструментов и их анализ.

  • Виды и значения гепов (часть 1).
  • Виды и значения гепов (часть 2).
  • Особенности торговли ETF.
  • Влияние фазы рынка на основные торговые стратегии. Определение целей в сделке.
  • Активность рынка внутри дня.
  • Стратегия свинг-трейдинга.

Источник: RoboForex



Читайте также: Форекс - По итогам Премии Traders Union AWARDS определены лучшие брокеры 2020 года

понедельник 18.01.2021 | 11:48
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Система AutoTrade была разработана специально для обеспечения бесперебойной и правильной зеркальной торговли
    Форекс: Tickmill запускает Myfxbook AutoTrade

    Компания Tickmill запускает торговлю с Myfxbook AutoTrade​. Копируйте сделки успешных трейдеров, следуя их проверенным стратегиям. Что такое копирование сделок? Проще говоря

    понедельник, 18.01.2021 | 09:49
    Новости брокеров
  • В компании отмечают, что хочет полностью соблюдать любые санкционные требования, независимо от введенных санкционных ограничений
    Финансовый рынок: Страховщик Северного потока-2 может выйти из строительства

    ​Швейцарская компания Zurich Insurance Group, которую многие считают союзником «Северного потока-2», отказалась от страхования строительства трубопровода. Отмечается,

    воскресенье, 17.01.2021 | 21:32
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • Для того чтобы удержать свои позиции российская компания почти вдвое увеличила продажи на своей электронной торговой площадке
    Финансовый рынок: Доля Газпрома в Европе снизилась

    ​Компанию «Газпром» заставили немного потесниться на рынке Европы. Несмотря на то, что российская компания по-прежнему остается лидером по поставкам газа в ЕС, ее

    пятница, 15.01.2021 | 16:44
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok