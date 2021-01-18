Финансовый рынок: RoboForex выпустил онлайн-курс по торговле акциями на NASDAQ и NYSE

Курс подходит как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с ценными бумагами, но хотел бы знать больше о поведении рынка и его наиболее рентабельных инструментах.
Спикер: Константин Упс — трейдер с более чем 10-летним опытом в области среднесрочной и свинговой торговли, которая базируется на сочетании фундаментального и графического видов анализа инструментов.
Содержание видеокурса по торговле акциями NASDAQ и NYSE.
Часть 1. Введение в фондовый рынок.
- Основные понятия.
- Графики.
- Правила формирования и классификация трендов.
- Чтение гистограммы объёмов.
- Правила формирования диапазонов поддержки и сопротивления у трендов, зависимость ликвидности инструмента от стадии тренда.
Часть 2. Отбор инструментов и их анализ.
- Торговые инструменты фондового рынка США.
- Отбор отчётных бумаг.
- Распорядок дня как часть успешного выбора бумаг и торговли.
- Отбор акций в сезон отчётов.
- Отбор акций для внутридневной и среднесрочной торговли.
Часть 3. Отбор инструментов и их анализ.
- Виды и значения гепов (часть 1).
- Виды и значения гепов (часть 2).
- Особенности торговли ETF.
- Влияние фазы рынка на основные торговые стратегии. Определение целей в сделке.
- Активность рынка внутри дня.
- Стратегия свинг-трейдинга.
Источник: RoboForex
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