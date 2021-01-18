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Финансовый рынок: Американские фондовый площадки завершили торги в отрицательной зоне
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Финансовый рынок: Американские фондовый площадки завершили торги в отрицательной зоне

Dow завершил день падением на 117,26 пункта
​После резкого снижения в начале торговой сессии в США, в течение дня в пятницу акции немного восстановили свои утраченные позиции, но прочно остались в красной зоне. Индексы Dow и Nasdaq еще больше отошли от рекордных внутридневных максимумов, установленных на ранних торгах в четверг.

Dow завершил день падением на 117,26 пункта до 30 814,26 пункта после падения почти на 380 пунктов в начале торгов. Nasdaq упал на 114,14 пункта до 12 998,50, а S&P 500 — на 27,29 пункта до 3768,25.

Ранняя распродажа на торговой площадке Уолл-стрит частично отразила негативную реакцию на новости о доходах финансовых гигантов Wells Fargo, Citigroup и JPMorgan Chase.

Wells Fargo и Citigroup в своих отчетах показали большие убытки после того, как обе компании сообщили о более высокой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал, но о доходах, которые не соответствовали прогнозам.

Акции JPMorgan также заметно снизились, хотя компания сообщила о хороших результатах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по чистой прибыли.

Акции черной металлургии продемонстрировали снижение, в результате чего индекс NYSE Arca Steel Index упал на 4,8%.

Существенная слабость была также видна среди акций энергетических компаний, которые снизились вместе с ценами на сырую нефть.

Акции авиакомпаний упали: индекс NYSE Arca Airline Index упал на 4,2% после закрытия торгов в четверг на рекордном уровне за месяц.

Акции золота, банковского сектора и полупроводников продемонстрировали заметное движение вниз, в то время как акции компаний коммунального сектора и коммерческой недвижимости укрепились.

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понедельник 18.01.2021 | 08:35
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