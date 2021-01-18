Форекс: ВВП Китая в IV продолжает уверенный рост

Аналитики прогнозировали показатель валового внутреннего продукта Китая на уровне 6,1%.

На квартальной основе с поправкой на сезонные колебания валовый внутренний продукт увеличился на 2,6% — меньше ожиданий роста на 3,2 процента и замедления с 2,7 процента в третьем квартале.

Национальное статистическое бюро также сообщило, что промпроизводство в декабре подскочило на 7,3% в годовом выражении, превысив прогнозы на 6,9 процента по сравнению с 7,0% в ноябре.

В прошлом месяце розничная торговля в Китайской Республике увеличилась на 4,6% в годовом исчислении, не оправдав ожиданий на 5,5% и относительно 6,0% предыдущего месяца.

Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 2,9% с начала года до настоящего времени в декабре, не оправдав ожиданий на 3,2%, но все же выросли с 2,6% в ноябре.

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