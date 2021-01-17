Финансовый рынок: Страховщик Северного потока-2 может выйти из строительства

Отмечается, что страховка, которую предоставила бы Zurich Insurance, смогла бы полностью покрыть все строительство газопровода. Есть предположение, что компания может потенциально стать целью новых санкций со стороны США. Ряд мер, которые содержатся в оборонном бюджете США на 2021 год, направлены против того, чтобы обеспечить техническую сертификацию проекта и его страхования.

В компании отмечают, что хочет полностью соблюдать любые санкционные требования, независимо от введенных санкционных ограничений. Согласно предварительной информации, Госдеп должен до середины января опубликовать список компаний, которые будут задействованы в строительстве газопровода. Помимо страховых компаний, в данный список могут попасть сертификаторы оборудования и структуры, которые занимаются укладкой труб.

«Северный поток-2» является двумя нитками газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии. В декабре 2020 года США утвердили новые санкции против компаний, которые помогают завершить проект.

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