Курс золота: Стоимость драгоценного металла выросла

Спотовая стоимость золота поднялась на 0,4% до $1854,43 за унцию, а фьючерсы на золото в США подорожали на 0,1% до $1853,90.

Настроение инвесторов к риску снизилось, поскольку объявление Байдена о долгожданном плане стимулирования было нивелировано новой напряженностью между США и Китаем, а также ростом заболеваемости Covid-19 в Европе и Китае.

В четверг Байден представил пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, который должен помочь восстановлению экономике США, а глава ФРС Пауэлл снизил риск роста инфляции и заговорил о сокращении покупок облигаций центральным банком в ближайшем будущем.

При этом фондовые игроки продолжают внимательно следить за Covid-19 и вводимыми ограничениями для сдерживания распространения пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на встрече с представителями своей партии, что она хочет "очень быстрых действий" для противодействия распространению нового штамма Covid-19.

Франция усилила пограничный контроль и в четверг расширила комендантский час на всю страну для борьбы с вирусом, поскольку ситуация по-прежнему вызывает беспокойство.

Китай ввел локдаун в нескольких провинциях, где были зафиксированы новые вспышки Covid-19.

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