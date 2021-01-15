Финансовый рынок: Европейские фондовые индексы снижаются на фоне отношений США и КНР

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4% до 410,44. Немецкий DAX, французский индекс CAC 40 и британский FTSE 100 снизились от 0,4% до 0,6%.

Акции Babcock International обвалились на 18% после того, как оборонная фирма заявила, что на прибыль "негативно повлияло" использование гражданских ядерных ресурсов.

Акции компании Ashmore Group подорожали на 0,9% после того, как ее активы под управлением (AUM) выросли на $7,5 млрд во втором квартале.

Ценные бумаги производителя информационных технологий AVEVA выросли на 6,3% после того, как он заявил, что сохраняет уверенность в своих перспективах на весь год.

Акции фармацевтической компании Indivior подскочили на 9% после повышения прогноза годовой выручки.

Бумаги компании Bouygues выросли после того, как ее телекоммуникационное подразделение представило стратегический план на следующие пять лет, нацеленный на то, чтобы стать вторым по величине оператором мобильной связи во Франции.

Акции немецкой группы программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 1,4%. Компания сообщила о прибыли за четвертый квартал после уплаты налогов по МСФО в размере 1,93 миллиарда евро.

Ценные бумаги Siemens Energy упали почти на 5% после того, как General Electric Co обвинила дочернюю фирму энергораспределительной компании в краже коммерческой тайны при подборе заявок на контракты по газовым турбинам.

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