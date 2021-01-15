Фондовый рынок: Стоимость нефти падает на опасениях снижения спроса

Нефть эталонной марки Brent снизилась на 1,8% до 55,38 долл/барр, а фьючерсы на нефть марки US West Texas Intermediate обвалились на 1,5% до 52,77 долл/барр.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, сегодня зарегистрировано 2 млн случаев заражения коронавирусом. Многие европейские страны ужесточают карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение новых, более агрессивных штаммов Covid-19.

Португалия ввела локдаун, в то время как Великобритания требует отрицательных анализов теста для въезда в страну.

Франция вводит более жесткие ограничения для всех, кто въезжает в страну из-за пределов Евросоюза.

Китай ввел карантинные ограничения для миллионов людей в ответ на новые вспышки Covid-19 на севере и северо-востоке страны.

Опасения по поводу роста напряженности между Китаем и США также повлияли на стоимость нефти после того, как правительство США внесло в черный список китайского производителя смартфонов Xiaomi Corp и десять других компаний из-за предполагаемых военных связей.

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