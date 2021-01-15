МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Финансовый рынок: RoboForex информирует об изменениях в расписании торгов 18 января 2021
logo

Финансовый рынок: RoboForex информирует об изменениях в расписании торгов 18 января 2021

Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике
​Уважаемые Клиенты и Партнёры RoboForex, сообщаем вам, что 18 января 2021 года, в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга, торговля по ряду инструментов будет производиться по изменённому графику*.

Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5.

Расписание торгов по CFD на US индексы (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) и японский индекс JP225Cash.

  • 18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на нефть (Brent, WTI).

  • 18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по CFD на US акции.

  • 18.01.2021 - торговля закрыта.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Платформа R Trader.

Расписание торгов по US акциям, CFD на US акции и ETF.

  • 18.01.2021 - торговля закрыта.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по CFD на US индексы (US500, US30, NAS100).

  • 18.01.2021 - торговля закрыта.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на нефть (BRENT.oil, WTI.oil).

  • 18.01.2021 - торговля закрыта.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Платформа cTrader.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD).

  • 18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.
  • 19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике.

* – Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.

Источник: RoboForex

Читайте также: Форекс - NPBFX проведет вебинар на тему: Введение в трейдинг на финансовых рынках

пятница 15.01.2021 | 10:32
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok