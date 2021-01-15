Финансовый рынок: RoboForex информирует об изменениях в расписании торгов 18 января 2021

Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5.

Расписание торгов по CFD на US индексы (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) и японский индекс JP225Cash.

18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на нефть (Brent, WTI).

18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Расписание торгов по CFD на US акции.

18.01.2021 - торговля закрыта.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Платформа R Trader.

Расписание торгов по US акциям, CFD на US акции и ETF.

18.01.2021 - торговля закрыта.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Расписание торгов по CFD на US индексы (US500, US30, NAS100).

18.01.2021 - торговля закрыта.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на нефть (BRENT.oil, WTI.oil).

18.01.2021 - торговля закрыта.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Платформа cTrader.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD).

18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.

19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике.

* – Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.

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