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Форекс: AvaTrade выпустил мобильное приложение AvaSocial
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Форекс: AvaTrade выпустил мобильное приложение AvaSocial

Брокер AvaTrade осуществляет лицензированную деятельность в сегментах Форекс и CFD
Форекс-брокер AvaTrade совместно с Pelican Trading выпустил мобильное приложение для социального трейдинга AvaSocial. Новая платформа станет связующим звеном между новичками и опытными трейдерами.

Форекс-брокер AvaTrade сообщил клиентам о запуске приложения для копитрейдинга AvaSocial, которое разработано и внедрено в партнерстве с Pelican Trading. На этой платформе опытные трейдеры смогут продемонстрировать свои достижения подписчикам, делиться с ними стратегиями, торговыми сигналами. Пользователи также могут мгновенно отправлять друг другу личные сообщения.

Большинство трейдеров прежде чем принять инвестиционное решение анализируют действия других участников форекс сообщества, отраслевых экспертов. Значимость социального трейдинга не осталась без внимания руководства компании AvaTrade. Запуск приложения стал очередным шагом в рамках реализации на практике стратегии повышения уровня профессионализма трейдеров, которые являются клиентами международного брокера.

В планах AvaTrade завоевание той части рынка, где имеет место рост интереса к копитрейдингу как возможности обмена информацией между опытными трейдерами и теми, кто только открывает для себя мир Форекс. Приложение доступно на основных языках международного общения — английском, немецком, китайском и пр.

Брокер AvaTrade осуществляет лицензированную деятельность в сегментах Форекс и CFD. Контролировать новое мобильное приложение для социального трейдинга AvaSocial будет Управление FCA (Великобритания). 

Источник: AvaTrade 



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пятница 15.01.2021 | 09:56
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