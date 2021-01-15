Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги в красной зоне

Индекс Dow упал на 68,95 пункта до уровня 30 991,52, Nasdaq снизился на 16,31 пункта до отметки в 13 112,64, а S&P 500 обвалился на 14,30 пункта до 3795,54.

На торгах негативно отразился отчет Министерства труда, показывающий, что количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 965 000, что на 181 000 больше, чем на предыдущей неделе.

При этом трейдеры недавно расценили разочаровывающие данные о вакансиях как положительные для рынков, поскольку они могут оказать дополнительное давление на законодателей, чтобы те одобрили дополнительные стимулы.

Снижение акций, похоже, совпало с повышением доходности казначейских облигаций, которая восстановилась после обвала, отмеченного в среду.

Увеличение доходности было частично связано с высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во время виртуального мероприятия, организованного Принстонским университетом, на котором он заявил, что экономика может вернуться к допандемическому уровню раньше, чем предполагалось, из-за беспрецедентных финансовых стимулов и агрессивного вмешательства ФРС.

Несмотря на общее снижение рынка, большинство основных секторов экономики продемонстрировали рост в течение торговой сессии.

Акции авиакомпаний выросли, при этом индекс NYSE Arca Airline Index поднялся на 4,8%.

Бумаги Delta Air Lines выросли после того, как компания заявила о существенной прибыли и большем, чем ожидалось, убытке в четвертом квартале, но генеральный директор Эд Бастиан сказал, что он оптимистично настроен, что 2021 год станет «годом восстановления».

Значительный рост был также заметен среди акций энергетических компаний, которые выросли вместе с ценами на сырую нефть.

Акции полупроводниковой отрасли показали хорошие данные в течение дня, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 2,1%.

Акции металлургической, банковской и сетевой промышленности завершили день в плюсе, в то время как снижение бумаг наблюдалось в сфере программного обеспечения, розничной торговли и химической промышленности.

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