Финансовый рынок: Uniper может продать свой бизнес, касающийся проекта Северный поток-2

В настоящее время компания не проводит никаких переговоров касательно возможного выхода из бизнеса. Продавать его — всего лишь один из возможных вариантов, о которых руководство Uniper готово поразмышлять. Согласно другому сценарию, бизнес будет развиваться в сфере возобновляемых источников энергии. Так, к примеру, компания намерена участвовать в конкурсе на строительство ветропарков, запланированных Россией.

Uniper является владельцем угольных и газовых электростанций в России. Их мощность составляет 11 гигаватт. Компания является одним из партнеров “Газпрома” по строительству “Северного потока-2” вместе с OMV, Royal Dutch Shell, Engie и Wintershall. В январе 2021 года появилась информация о том, что США грозят санкциями компаниям в ЕС, которые поддерживают строительство газзопровода. В то же время в Uniper заявили о том, что не получали никаких угроз от властей США. ​

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