Курс золота - Цены на золото падают

Спотовая цена золота снизилась на 0,2% до показателя в 1840,83 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США подешевели на 0,9% до 1838,90 доллара.

Доходность казначейских облигаций США выросла после снижения на предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидают подробностей программы стимулирования, которые будут обнародованы избранным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом сегодня.

Ожидается, что эта программа будет включать 2000 долларов в виде прямых выплат гражданам страны, а также помощь малому бизнесу пострадавшему от кризиса вызванного пандемией коронавируса. Агентство CNN сообщило, что Байде рассматривает программу стимулирования экономики страны на сумму около 2 триллионов долларов.

Согласно отчету Федеральной резервной системы, экономика Соединенных штатов в декабре 2020 года восстанавливалась низкими темпами.

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