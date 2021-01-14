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Курс нефти - Нефть падает на фоне роста случаев Covid-19
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Курс нефти - Нефть падает на фоне роста случаев Covid-19

Стоимость нефти марки Brent с поставками в марте подешевела на 0,35%
​В четверг стоимость нефти снизились второй день подряд, поскольку стремительно растущая негативная статистика по инфицированию Covid-19 вызвали опасения снижения спроса на энергетическом рынке.

Стоимость нефти марки Brent с поставками в марте подешевела на 0,35% до 55,86 долл/барр, а фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,25% до 52,78 долл/барр.

Снижение запасов нефти в Соединенных Штатах и положительные данные по торговле Китая помогли ограничить снижение стоимости.

По информации, опубликованной EIA, запасы нефти в Штатах снизились на 3,247 млн баррелей на прошедшей неделе. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 2,26 млн баррелей.

Согласно данным API хранилища коммерческой нефти в Соединенных Штатах опустели на 5,8 млн баррелей за прошедшую неделю. В своих прогнозах аналитики предполагали снижение запасов на уровне 2,3 млн баррелей.

Между тем как показали сегодня официальные данные, экспорт Китайской Республики в декабре вырос на фоне повышения мирового спроса на товары, пользующиеся популярность в условиях пандемии коронавируса.



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четверг 14.01.2021 | 13:03
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