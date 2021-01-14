Форекс - NPBFX представляет платформу для социального трейдинга ZuluTrade

Как это работает?

Пользователь ZuluTrade может выбрать трейдеров, сделки которых он хочет копировать, используя таблицу, ранжирующую трейдеров в зависимости от успешности их торговли и отзывов сообщества ZuluTrade. Затем пользователь производит настройку копирования сделок других трейдеров в зависимости от своих предпочтений и степени риска.

Платформа предлагает широкий спектр дополнительных опций, которые позволяют пользователю полностью управлять своим счетом с использованием опыта других трейдеров. Пользователь может указать параметры торговли по любой валютной паре для любого трейдера, сделки которого он копирует, самостоятельно определить объем сделки или задать максимальное количество сделок, указать время, когда должны совершаться сделки и т.д.

Почему ZuluTrade?

ZuluTrade является одним из крупнейших сообществ в сфере социальной торговли. Пользователи платформы могут выбрать среди тысяч талантливых трейдеров из 192 стран наиболее успешных. Использование автоматической торговли также позволяет пользователям исключить эмоциональный и человеческий фактор из своей торговли.Поставщики сигналов ZuluTrade активны практически во всех странах и часовых поясах мира, поэтому пользователи получают возможность круглосуточной торговли на рынке Forex без необходимости постоянно находиться перед компьютером или иметь профессиональное финансовое образование.

Подключиться к платформе можно через сайт или мобильное приложение, которое доступно для всех основных мобильных платформ (iPhone, iPad, Android, Blackberry и Kindle Fire). Приложение обладает полным функционалом и позволяет управлять счетом в любом месте и в любое время.

Уникальные возможности.

ZuluRank — сложный алгоритм, который сортирует провайдеров сигналов путем анализа ряда факторов, таких как эффективность (заработанная прибыль, просадка, средняя прибыль по сделке), стабильность (отсутствие существенных взлетов и падений по доходности сделок), опыт торговли, количество одновременно открытых позиций, необходимое количество собственных средств для копирования всех сделок трейдера и другие показатели эффективности. Все эти факторы сводятся при помощи формулы в рейтинг трейдеров, что позволяет инвесторам легко выбрать стратегию, которая наилучшим образом соответствует их стилю торговли.

ZuluGuard — это высокоразвитая функция защиты учетной записи, которая круглосуточно следит за торговым поведением Трейдера и автоматически принимает меры при обнаружении радикального изменения стратегии.

Симуляция — это мощный инструмент, который позволяет протестировать эффективность трейдера в соответствии с настройками вашего аккаунта. Производится расчет потенциальных прибылей и убытков, которые возникнут в результате совершения сделок. Это позволяет проверить эффективность стратегии до начала реальной торговли.

Персонализация и настройки — пользователи ZuluTrade сохраняют полный контроль над своими счетами. Они могут настраивать объем сделок, выбирать конкретные валютные пары и максимальное количество сделок, устанавливать собственные стопы и лимиты, редактировать или закрывать любую позицию мгновенно.

Управление рисками — в автоматическом режиме пользователь с помощью регулятора риска выбирает в процентах уровень риска, который он готов нести и система автоматически устанавливает объем для каждого провайдера сигналов, в зависимости от пользовательских настроек и эффективности каждого отдельного провайдера. В пользовательском режиме можно настроить любые параметры, такие как объем сделки, максимальное количество сделок, установить собственный стоп или лимит, и даже реверсировать сделки определенного трейдера! Индикатор Margin-Call-O-Meter показывает риск, который берет на себя пользователь в зависимости от выбранного портфеля трейдеров и настроек счета.

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