Фондовый рынок - Рынки стран АТР преимущественно растут

Инвесторы проигнорировали новость о том, что Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту Дональду Трампу.

Австралийский рынок демонстрирует волатильную торговлю после слабых торгов американских площадок.

Основной индекс ASX 200 вырос 18,80 пункта до уровня 6 705,40, после того, как в начале торгов достиг минимума в 6 669,30. Более широкий индекс All Ordinaries вырос на 18,30 пункта до отметки в 6 972,20.

Акции технологических компаний растут после трех снижений к ряду. Afterpay прибавляет более 7%, WiseTech Global вырос на 3%, а Appen — почти на 1%.

В банковском секторе акции Westpac выросли почти на 2%, ANZ Banking — на 1%, а National Australia Bank — на 0,6 процента, а Commonwealth Bank снизился на 0,1%.

Бумаги крупных горнодобывающих компаний падают, вместе с ними снижаются и акции золотодобывающих компании несмотря на то, что цены на золото выросли.

Акции нефтяных компаний снизились: Oil Search — на 0,7%, Santos — на 0,1%, а Woodside Petroleum — на 0,1%.

Японский рынок заметно вырос после положительных данных о заказах на базовое оборудование.

Индекс Nikkei 225 прибавляет 334,74 пункта и вырос до 28 791,33 пункта после достижения минимума в 28 411,58 пункта на ранних торгах.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank выросла на 4%, а Fast Retailing — более чем на 1%т. В сфере технологий Advantest дорожает на 3%, а Tokyo Electron — на 1 процент.

Основные экспортеры выросли из-за ослабления иены. Mitsubishi Electric и Canon прибавляют по 0,5% каждая, Sony - на 0,3%, а Panasonic — почти на 1%.

В банковском секторе акции Mitsubishi UFJ Financial выросли почти на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial — на 1 процент. Среди автопроизводителей акции Honda и Toyota подешевели на 0,4% каждая.

В других странах Азии: Сингапур, Гонконг и Малайзия выросли. Южная Корея и Новая Зеландия растут. Шанхай, Тайвань и Индонезия снижаются.

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