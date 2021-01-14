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Финансовый рынок - В декабре экспорт из КНР вырос
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Финансовый рынок - В декабре экспорт из КНР вырос

В декабре экспорт вырос на 18,1% в годовом выражении
​Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, в декабре экспорт Китая продолжал демонстрировать уверенный рост.

Согласно данным Главного таможенного управления, в декабре экспорт вырос на 18,1% в годовом выражении, что выше ожидаемого роста в 15,0%. Тем не менее, темпы роста замедлились с 21,1% в ноябре.

Благодаря внутреннему спросу, рост импорта увеличился до 6,5% с 4,5% в прошлом месяце. Показатель превзошел прогнозы экономистов в 5,0%.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $78,17 млрд с $75,4 млрд в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $72,4 млрд.

За 2020 год положительное сальдо торгового баланса выросло до $535 млрд, что стало самым высоким показателем с 2015 года. Несмотря на торговые споры, положительное сальдо Китая и США выросло до $316,9 млрд.

По словам экономистов Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, экспорт продолжал расти, так как возобновление ограничений за рубежом обеспечило переход от потребления услуг к товарам.

Но нынешний уровень экспорта вряд ли будет сохраняться в течение долгого времени, особенно с учетом того, что модели потребления за рубежом должны постепенно вернуться к нормальному состоянию по мере вакцинации, заявили эксперты.

Экономисты отметили, что импорт, скорее всего, снизится, поскольку политическая поддержка постепенно снижается.

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четверг 14.01.2021 | 08:16
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