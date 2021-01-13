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Финансовый рынок - Украинские власти снизят стоимость газа
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Финансовый рынок - Украинские власти снизят стоимость газа

Таким образом, стоимость газа снизится на 30%
​Украинские власти намерены вернуть государственное регулирование цен для того чтобы снизить стоимость топлива для конечных потребителей. 

По словам властей, сегодня рыночные цены очень велики, учитывая пандемию. Премьер-министр страны Д. Шмыгаль заявил, что такая мера будет временной и обусловлена только пандемией коронавируса, из-за которой существенно упали доходы населения. После того как карантин будет снят власти намерены вернуть рыночное ценообразование назад.

Таким образом, стоимость газа снизится на 30%. Начиная с февраля стоимость тысячи кубометров газа составит 6,9 тысяч гривен вместо прежних 9,6 тысяч. Рост цен до рыночного уровня и отмена государственного регулирования являлось одним из ключевых условий, согласно которым МВФ одобрил выдачу Украине очередного кредитного транша. Соответствующие поправки к законодательству Д. Шмыгаль поручил подготовить Кабинету министров. В ближайшее время новый документ будет опубликован на сайте ведомства.

Напомним, что украинская экономика крайне зависима от кредитных траншей, которые стране выдает МВФ в обмен на определенные реформы разных сфер.

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среда 13.01.2021 | 20:31
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