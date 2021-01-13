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Форекс - ​Эксперты МОФТ рассказали о видах валютных пар на Форекс и методах торговли
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Форекс - ​Эксперты МОФТ рассказали о видах валютных пар на Форекс и методах торговли

Вся опубликованная информация на сайте МОФТ является экспертной и позволяет изучить рынок Форекс
Специалисты МОФТ опубликовали экспертную статью о валютных парах на  Форекс. В публикации подробно раскрыт термин “валютная пара” и описан этот торговый инструмент. Приведен пример расчета котировки (стоимости) пары EUR/USD, а также описаны виды и классификация валютных пар.

Дополнительно в своей публикации эксперты МОФТ поделились информацией о том, как торговать валютными парами на рынке Форекс, раскрыли понятие спреда, рассказали о тренде и “трендовых” валютных парах.

В статье также содержится информация о том, что такое волатильность и ликвидность и какое эти два понятия имеют отношение к валютным парам и торговле на Форекс в целом. Назван ряд самых ликвидных валютных пар.

Вся опубликованная информация на сайте МОФТ является экспертной и позволяет изучить рынок Форекс и все механизмы его работы максимально быстро и без сложностей — все статьи публикуются в доступном формате, а описанная информация в них одинаково понятна как профессиональным инвесторам с многолетним опытом, так и начинающим трейдерам.

Присоединяйтесь к МОФТ и получайте больше полезной экспертной информации о валютном рынке Форекс в одном месте!

Материал подготовлен: Екатерина Фесеева



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среда 13.01.2021 | 10:44
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