Финансовый рынок- Саудовская Аравия планирует сократить поставки нефти в Европу и Азию

Спад объемов поставок совпал со снижением спроса на сырую нефть на территории Азии. Некоторые азиатские нефтеперегонные заводы должны будут получить от Saudi Aramco на 20-30% меньше нефти в феврале, чем ожидалось ранее. В то же время поставки в Европу и вовсе не планируются. Согласно данным аналитиков, в начале текущего года была увеличена цена на нефть для покупателей из США и Азии.

Ранее была озвучена информация о том, что Россия и Казахстан намерены увеличить объемы добычи нефти за счет доли Саудовской Аравии, о чем говорилось на заседании стран ОПЕК+. По словам российского вице-премьера А. Новака, такие новости из Саудовской Аравии стали «новогодним подарком» и теперь Россия должна будет пересмотреть свой алгоритм действий на рынке и подстроиться под нынешние реалии.

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