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Форекс - В декабре инфляция в Чехии снизилась
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Форекс - В декабре инфляция в Чехии снизилась

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2% в декабре
​Согласно данным Чешского статистического управления, в декабре инфляция потребительских цен в стране снизилась.

В декабре индекс потребительских цен вырос на 2,3% в годовом выражении, медленнее, чем на 2,7% в ноябре. Экономисты ожидали рост показателя на 2,8%.

В декабре цены на алкогольные напитки и табак выросли на 10,7% в годовом выражении, а цены в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе выросли на 4,1%.

Цены в секторе здравоохранение и образование выросли на 3,2% и 3,0% соответственно.

Цены в сфере телекоммуникаций снизились на 1,2%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки упали на 0,1%.

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,2% в декабре. Экономисты ожидали рост показателя на 0,1%.

Отдельные данные статистического управления показали, что годовые импортные цены упали на 0,9% в ноябре после роста на 0,6% в октябре.

С начала года экспортные цены в ноябре выросли на 2,0% после роста на 3,2% в предыдущем месяце.

В месячном выражении импортные и экспортные цены в ноябре снизились на 1,8% каждая.

Отчет Чешского статистического управления показал, что розничные продажи с начала года снизились с учетом календарной корректировкой на 5,3% в ноябре после падения на 0,7% в октябре.

В месячном выражении розничные продажи снизились на 5,6% с учетом сезонных колебаний в ноябре.

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среда 13.01.2021 | 14:12
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