Форекс - NPBFX проведет вебинар на тему: Введение в трейдинг на финансовых рынках

Благодаря опытному спикеру вы узнаете об основных площадках и торговых стратегиях, на что обращать внимание при выборе брокера, а также научитесь прогнозировать движение цен на финансовые инструменты. Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor.
Ведет вебинар Емченко Виктор Александрович — руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).
Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре.
- где лучше торговать трейдеру: фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок (FOREX);
- на каких площадках проводить торговые операции: биржевые и внебиржевые сделки (ОТС deal);
- какие существуют стратегии торговли на финансовых рынках (инвестиции, спекуляции, арбитраж, скальпинг, хеджирование) и какие их них могут подойти именно Вам;
- как прогнозировать движение цен на финансовые инструменты: фундаментальный и технический анализ;
- что такое риск-менеджмент и как не разориться на финансовых рынках;
- на что следует в первую очередь обращать внимание при выборе брокера;
- на каких финансовых инструментах трейдеры зарабатывают прямо сейчас: обзор перспективных активов и инвестиционных идей для трейдинга на данный момент.
- Дата проведения: 14 января 2021 г. (четверг)
- Начало вебинара: 20:00 МСК
- Стоимость участия: бесплатно
Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.
Источник: NPBFX
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