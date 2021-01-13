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Форекс - NPBFX проведет вебинар на тему: Введение в трейдинг на финансовых рынках
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Форекс - NPBFX проведет вебинар на тему: Введение в трейдинг на финансовых рынках

Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor
​Вы интересуетесь прибыльной торговлей? Вебинар на тему "Введение в трейдинг на финансовых рынках" поможет понять, с чего начать торговлю на рынках Forex и СFD. 

Благодаря опытному спикеру вы узнаете об основных площадках и торговых стратегиях, на что обращать внимание при выборе брокера, а также научитесь прогнозировать движение цен на финансовые инструменты. Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor.

Ведет вебинар Емченко Виктор Александрович — руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре.

  • где лучше торговать трейдеру: фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок (FOREX);
  • на каких площадках проводить торговые операции: биржевые и внебиржевые сделки (ОТС deal);
  • какие существуют стратегии торговли на финансовых рынках (инвестиции, спекуляции, арбитраж, скальпинг, хеджирование) и какие их них могут подойти именно Вам;
  • как прогнозировать движение цен на финансовые инструменты: фундаментальный и технический анализ;
  • что такое риск-менеджмент и как не разориться на финансовых рынках;
  • на что следует в первую очередь обращать внимание при выборе брокера;
  • на каких финансовых инструментах трейдеры зарабатывают прямо сейчас: обзор перспективных активов и инвестиционных идей для трейдинга на данный момент.
Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 14 января 2021 г. (четверг)

  • Начало вебинара: 20:00 МСК

  • Стоимость участия: бесплатно

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.

Источник: NPBFX



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среда 13.01.2021 | 13:36
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