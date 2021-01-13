Форекс - NPBFX проведет вебинар на тему: Введение в трейдинг на финансовых рынках

Благодаря опытному спикеру вы узнаете об основных площадках и торговых стратегиях, на что обращать внимание при выборе брокера, а также научитесь прогнозировать движение цен на финансовые инструменты. Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor.

Ведет вебинар Емченко Виктор Александрович — руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре.

где лучше торговать трейдеру: фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок (FOREX);

на каких площадках проводить торговые операции: биржевые и внебиржевые сделки (ОТС deal);

какие существуют стратегии торговли на финансовых рынках (инвестиции, спекуляции, арбитраж, скальпинг, хеджирование) и какие их них могут подойти именно Вам;

как прогнозировать движение цен на финансовые инструменты: фундаментальный и технический анализ;

что такое риск-менеджмент и как не разориться на финансовых рынках;

на что следует в первую очередь обращать внимание при выборе брокера;

на каких финансовых инструментах трейдеры зарабатывают прямо сейчас: обзор перспективных активов и инвестиционных идей для трейдинга на данный момент.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 14 января 2021 г. (четверг)



Начало вебинара: 20:00 МСК



Стоимость участия: бесплатно

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.

Источник: NPBFX

Читайте также: ​Форекс - В МОФТ собрали все отзывы о Markets com (Маркетс сом) и составили досье на этого брокера