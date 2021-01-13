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Фондовый рынок - Европейские индексы выросли
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Фондовый рынок - Европейские индексы выросли

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2% до 409,38
В среду европейские фондовые индексы выросли, так как рост цен на нефть положительно отразился на акциях энергетических компаний.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2% до 409,38. Немецкий DAX поднялся на 0,2%, французский индикатор CAC 40 прибавил 0,5%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,1%.

Акции BP Plc выросли примерно на 2%, Royal Dutch Shell прибавили 1,5% на фоне увеличения стоимости нефти. 

Бумаги компании PageGroup упала более чем на 1%, так как валовая прибыль группы за четвертый квартал составила 165,5 млн фунтов, что на 20,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции компании Just Eat Takeaway.com NV, занимающейся доставкой еды, упали на 4% после объявления о переносе запланированного исключения из биржи Euronext Amsterdam.

Датский разработчик ветряных электростанций Oersted потерял 6,2% после обнародования ожидаемой о прибыли.

Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросли на 9% после того, как она достигла соглашения о продаже своего подразделения Telxius американскому гиганту American Towers Corporation.

Котировки французской энергетической компании Total SA выросли на 2,2%, после того, как она сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с поставщиком природного газа и электроэнергии Engie SA для проектирования, разработки, строительства и эксплуатации проекта Масшилия.

Акции Carrefour выросли на 8,5% после того, как Alimentation Couche-Tard Inc., гигант сети мини-маркетов, владеющий сетью Circle K, заявил, что изучает сделку с французской сетью розничной торговли. 

Акции Deutsche Post AG выросли на 2,4%. Немецкая курьерская компания сообщила, что предварительная EBIT группы за четвертый квартал составила около 1,960 миллиарда евро, что на 56% больше, чем в прошлом году.

Акции производителя ветряных турбин Nordex Group прибавили 2,5%. Компания объявила, что получила крупный заказ на проект ветропарка мощностью 518,7 МВт от компании Statkraft в Бразилии.

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среда 13.01.2021 | 13:12
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