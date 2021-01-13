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Курс золота - Стоимость золота продолжает оставаться стабильной
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Курс золота - Стоимость золота продолжает оставаться стабильной

Драгоценный металл находит поддержку со стороны роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире
​В среду стоимость золота остается стабильной, так как доллар США немного вырос после падения накануне вместе с доходностью казначейских облигаций США.

Спотовая цена золота практически не изменился и составила 1855,70 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото США выросли на 0,6% до $1855,90.

По мере того, как доллар пытается отскочить, драгоценный металл находит поддержку со стороны роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире на фоне более медленного, чем ожидалось, внедрения вакцины и политической неопределенности в Вашингтоне перед голосованием по импичменту.

На фоне опасений по поводу распространения нового, более заразного штамма коронавируса, жесткие меры Германии по борьбе с Covid-19, вероятно, продлятся еще восемь-десять недель. Нидерланды продлили ограничения по коронавирусу на три недели, до 9 февраля.

Во вторник Соединенные Штаты сообщили о рекордном суточном количестве умерших от Covid-19.

Общее количество инфицированных в мире превысило 91 миллион, и всплеск вынудил несколько азиатских и европейских стран ввести более строгие карантинные ограничения для сдерживания распространения вируса.

Китайская провинция Хэбэй объявила сегодня "чрезвычайное положение", чтобы ликвидировать вспышку Covid-19.

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среда 13.01.2021 | 12:07
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