Форекс - Weltrade проводит конкурс Weekly demo series

Детали конкурса
Регистрация: с 28.12.2020
- Дата начала: 11.01.2021
- Продолжительность: 11.01.2021 - 21.03.2021
- Победители определяются каждое воскресенье в 23:00 (ЕЕТ)
- Участие в Конкурсе бесплатно.
- В Конкурсе могут принимать участие все желающие, независимо от гражданства, пола, национальной принадлежности. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Компании, а также члены их семей и родственники.
- Общая продолжительность конкурса составляет 10 недель. Каждую неделю торговый результат обнуляется и конкурс начинается заново.
- Конкурс является соревнованием трейдеров. Поэтому, в частности, не допускается применение автоматизированных стратегий, не предполагающих участие человека (трейдера) для принятия решения на основе текущей рыночной ситуации.
- Общий призовой фонд конкурса составляет 100 000 USD бонусных и 33 000USD денежных средств.
- Призовой фонд каждой недели конкурса составляет 10 000 USD бонусных и 3 300 USD денежных средств.
- Участники, занявшие места с 1 по 9, получают призовые средства на реальный торговый счет Premium, а места с 10 по 100 - на счет Micro.
- За время проведения конкурса количество полных сделок, проведенных участником, должно быть не менее 5-ти.
- Продолжительность конкурсной недели с 00:00 понедельника до 23:00 воскресенья (по времени сервера).
- Призовые средства начисляются в течение 48 часов после оглашения результатов недели.
- Weltrade оставляет за собой право вносить изменения в правила конкурса, о чем участники конкурса будут заблаговременно информированы.
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