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Форекс - Weltrade проводит конкурс Weekly demo series
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Форекс - Weltrade проводит конкурс Weekly demo series

Победители определяются каждое воскресенье в 23:00
Все клиенты Weltrade с демо-счетами принимают бесплатное участие в новом конкурсе "Weekly demo series". Всего будет разыграно $133 000. Конкурс состоит из 10 этапов. Каждый этап длится 1 неделю. Вы можете торговать в любой день недели, включая выходные!

Детали конкурса

Регистрация: с 28.12.2020

  • Дата начала: 11.01.2021
  • Продолжительность: 11.01.2021 - 21.03.2021
  • Победители определяются каждое воскресенье в 23:00 (ЕЕТ)
Условия конкурса

  • Участие в Конкурсе бесплатно.
  • В Конкурсе могут принимать участие все желающие, независимо от гражданства, пола, национальной принадлежности. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Компании, а также члены их семей и родственники.
  • Общая продолжительность конкурса составляет 10 недель. Каждую неделю торговый результат обнуляется и конкурс начинается заново.
  • Конкурс является соревнованием трейдеров. Поэтому, в частности, не допускается применение автоматизированных стратегий, не предполагающих участие человека (трейдера) для принятия решения на основе текущей рыночной ситуации.
  • Общий призовой фонд конкурса составляет 100 000 USD бонусных и 33 000USD денежных средств.
  • Призовой фонд каждой недели конкурса составляет 10 000 USD бонусных и 3 300 USD денежных средств.
  • Участники, занявшие места с 1 по 9, получают призовые средства на реальный торговый счет Premium, а места с 10 по 100 - на счет Micro.
  • За время проведения конкурса количество полных сделок, проведенных участником, должно быть не менее 5-ти.
  • Продолжительность конкурсной недели с 00:00 понедельника до 23:00 воскресенья (по времени сервера).
  • Призовые средства начисляются в течение 48 часов после оглашения результатов недели.
  • Weltrade оставляет за собой право вносить изменения в правила конкурса, о чем участники конкурса будут заблаговременно информированы.
С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на офциальном сайте Weltrade.

Источник: Weltrade

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среда 13.01.2021 | 11:25
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