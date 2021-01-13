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Форекс - В Турции растет промпроизводство, а розничные продажи падают
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Форекс - В Турции растет промпроизводство, а розничные продажи падают

В ноябре промышленное производство выросло на 11,0% в годовом выражении
​Согласно данным Turkstat в среду, промышленное производство Турции выросло, а розничные продажи снизили темпы роста.

В ноябре промышленное производство выросло на 11,0% в годовом выражении после роста на 10,4% в октябре. Экономисты ожидали роста на уровне 9,6%.

Годовой объем промышленного производства в ноябре вырос на 11,6%.

Производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 4,6%, а производство электроэнергии на 7,5%.

В месячном выражении промышленное производство выросло на 1,3% в ноябре после роста на 1,2% в предыдущем месяце.

Отдельные данные статистического управления показали, что розничные продажи выросли на 11,9% в годовом выражении в ноябре после роста на 12,4% в октябре.

Продажи продуктов питания, напитков и табака увеличились на 11,4%, а продажи непродовольственных товаров — на 13,8%. Продажи автомобильного топлива выросли на 7,5%.

В месячном выражении розничные продажи выросли на 2,2% в ноябре после роста на 4,3% в предыдущем месяце.

Данные Туркстата показали, что общий оборот вырос на 38,9% в годовом выражении в ноябре после роста на 31,5% в октябре.

В месячном выражении общий оборот увеличился на 5,4% в ноябре после роста на 4,2% в предыдущем месяце.

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среда 13.01.2021 | 11:00
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