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Форекс - Grand Capital проводит конкурс Угадайка
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Форекс - Grand Capital проводит конкурс Угадайка

В конкурсе могут участвовать подписчики официального аккаунта и клиенты услуг компании
Компания Grand Capital продолжает дарить подарки своим клиентам! Мы начинаем первый конкурс «Угадайка» в 2021 году на официальной странице компании в Instagram!

Предскажите цену акций #AMAZON на момент закрытия торгов в пятницу, 22 января. Победитель, угадавший точную или ближайшую стоимость акции, получит $50 на счёт!

Подробные условия:

  • В конкурсе могут участвовать подписчики официального аккаунта и клиенты услуг компании;
  • Репост записи о проведении конкурса обязателен;
  • Участники конкурса могут публиковать не более одного прогноза в день определённого значения, например: 456,7;
  • Победитель получают свой выигрыш на открытый в компании счёт Standard для призов от $50 или счёт Micro для призов до $50;
  • Если предсказания участников совпадут, победителем станет автор предсказания, опубликованного раньше.
  • Начисляемые компанией призовые средства являются невыводимыми. Вывести можно только прибыль, заработанную сверх начисленных компанией призовых средств;
  • Срок действия призовых средств составляет 1 календарный месяц с момента начисления.
  • Счёт, на который начисляются призовые деньги, может пополняться участником самостоятельно без ограничений.
  • Конкурс считается состоявшимся, если в нём приняли участие минимум 4 человека.
  • Победителю необходимо написать небольшой отзыв о конкурсе и разместить его в своих соцсетях, отметив официальную страницу Grand Capital с хэштегом #grandcapitalcontests;
  • Победителю необходимо написать заявку на получение бонусных средств. Заявка должна содержать ФИО, номер счёта, дату и место проведения конкурса, сумму приза, а также ссылку на запись о конкурсе на своей странице в соцсети. Заявка оправляется по адресу pr@grandcapital.net в течение двух недель со дня оглашения результатов, иначе приз аннулируется.
  • Победитель получает призовую сумму на свой депозит в течение двух недель с момента отправления заявки.
  • Победитель конкурса может получить призовую сумму только один раз в месяц. Если участник побеждает еще раз в течение месяца, то призовая сумма начисляется участнику, занявшему второе место.
  • Заявка на вывод прибыли, заработанной от призовых средств, должна составлять не менее половины суммы начисленных призовых средств. После первого вывода средств бонус списывается.
  • По прошествии месяца призовые средства аннулируются, прибыль остается на счёте.
  • Призовые средства являются собственностью компании и в любой момент могут быть изъяты компанией без объяснения причин.
  • Компания оставляет за собой право использовать любую информацию, связанную с призовыми начислениями, в рекламных целях.
  • Партнёрское вознаграждение на призовые средства не начисляется.
  • Если участник выигрывает в конкурсе больше трёх раз, то за четвёртую победу участник получает бонусные $50 только после пополнения счёта на сумму $50 или больше.
Администрация группы оставляет за собой право в исключительных случаях пересмотреть результаты конкурса.

Источник: Grand Capital

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среда 13.01.2021 | 10:26
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