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Фондовый рынок
Фондовый рынок - Азиатские фондовые рынки преимущественно растут
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Фондовый рынок - Азиатские фондовые рынки преимущественно растут

Индекс Nikkei 225 прибавляет 35,10 пункта и достиг значения 28 199,44
​В среду азиатские фондовые рынки преимущественно выросли, инвесторы оставались осторожными, отслеживая политические события в Вашингтоне после того, как вице-президент США Майк Пенс заявил, что не снимет с должности президента Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что сегодня палата, возглавляемая демократами, проголосует за импичмент Трампа.

Австралийский рынок продолжает падать на фон опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в австралийском штате Квинсленд и политической напряженности в США.

Индекс ASX 200 опустился на 19,30 пункта до уровня 6 659,80. Более широкий All Ordinaries Index снизился на 11,80 пункта до 6 927,30.

Японский рынок восстановился после слабого старта и немного вырос после положительных сигналов с Уолл-стрит.

Тем не менее, инвесторы оставались осторожными после того, как сообщения показали, что правительство Японии планирует расширить чрезвычайное положение в стране еще на семь префектур, поскольку пандемия COVID-19 обострилась в районах за пределами столицы.

Индекс Nikkei 225 прибавляет 35,10 пункта и достиг значения 28 199,44.

На валютном рынке доллар США торгуется в среднем на уровне ¥103.

В других странах Азии: фондовые рынки Тайваня и Малайзии выросли более чем на 1% каждый. Южнокорейский, Сингапурский и Индонезийский также выросли. Рынки Шанхая и Новой Зеландии снизились, а Гонконгский — стабилен.

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среда 13.01.2021 | 09:59
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