Фондовый рынок - Азиатские фондовые рынки преимущественно растут

Австралийский рынок продолжает падать на фон опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в австралийском штате Квинсленд и политической напряженности в США.

Индекс ASX 200 опустился на 19,30 пункта до уровня 6 659,80. Более широкий All Ordinaries Index снизился на 11,80 пункта до 6 927,30.

Японский рынок восстановился после слабого старта и немного вырос после положительных сигналов с Уолл-стрит.

Тем не менее, инвесторы оставались осторожными после того, как сообщения показали, что правительство Японии планирует расширить чрезвычайное положение в стране еще на семь префектур, поскольку пандемия COVID-19 обострилась в районах за пределами столицы.

Индекс Nikkei 225 прибавляет 35,10 пункта и достиг значения 28 199,44.

На валютном рынке доллар США торгуется в среднем на уровне ¥103.

В других странах Азии: фондовые рынки Тайваня и Малайзии выросли более чем на 1% каждый. Южнокорейский, Сингапурский и Индонезийский также выросли. Рынки Шанхая и Новой Зеландии снизились, а Гонконгский — стабилен.

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