МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Фондовый рынок - Американские фондовые индексы возобновили рост
logo

Фондовый рынок - Американские фондовые индексы возобновили рост

Nasdaq поднялся на 36 пунктов до показателя 13 072,43
​Во вторник фондовые индексы США немного выросли, поскольку инвесторы воздерживались от значительных вложений.

Политическая напряженность в США и опасения по поводу роста числа случаев коронавируса оказали давление на акции, в то время как оптимизм по поводу еще одного крупного финансового стимула привел к росту цен. Инвесторы также ожидали выхода квартальных отчетов.

Индекс Dow завершил день ростом на 60 пунктов до уровня 31 068,69. Индикатор S&P 500 вырос на 1,58 пункта закрывшись на отметке 3 801,19, Nasdaq поднялся на 36 пунктов до показателя 13 072,43.

Акции Intel, General Electric, DuPont, Travelers Companies, Goldman Sachs и Caterpillar выросли на 2–3,5%.

Котировки Home Depot, JP Morgan Chase, Chevron и Walmart завершили торги ростом.

Ценные бумаги Visa, Walt Disney, Merck, Nike, McDonalds и Microsoft снизились.

На политическом фронте в Палате представителей обсуждаются статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Трамп предупредил, что импичмент для США опасен. Он также заявил, что его подстрекательские комментарии на митинге незадолго до вспышки насилия в Конгрессе, в результате которой погибли четыре человека, были безобидными.

Беспорядки произошли после того, как Трамп и члены его семьи призвали своих сторонников на митинге сразиться вместе с ним, чтобы отменить победу Коллегии выборщиков Джо Байдена.

Читайте также: Фондовый рынок - Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики

среда 13.01.2021 | 08:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8%
    Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

    В декабре цены на сырьевые товары Новой Зеландии выросли из-за более высоких мировых затрат на доставку, согласно данным банка ANZ.В декабре индекс цен на сырьевые

    среда, 13.01.2021 | 08:59
    Новая Зеландия
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok