Фондовый рынок - Американские фондовые индексы возобновили рост

Политическая напряженность в США и опасения по поводу роста числа случаев коронавируса оказали давление на акции, в то время как оптимизм по поводу еще одного крупного финансового стимула привел к росту цен. Инвесторы также ожидали выхода квартальных отчетов.

Индекс Dow завершил день ростом на 60 пунктов до уровня 31 068,69. Индикатор S&P 500 вырос на 1,58 пункта закрывшись на отметке 3 801,19, Nasdaq поднялся на 36 пунктов до показателя 13 072,43.

Акции Intel, General Electric, DuPont, Travelers Companies, Goldman Sachs и Caterpillar выросли на 2–3,5%.

Котировки Home Depot, JP Morgan Chase, Chevron и Walmart завершили торги ростом.

Ценные бумаги Visa, Walt Disney, Merck, Nike, McDonalds и Microsoft снизились.

На политическом фронте в Палате представителей обсуждаются статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Трамп предупредил, что импичмент для США опасен. Он также заявил, что его подстрекательские комментарии на митинге незадолго до вспышки насилия в Конгрессе, в результате которой погибли четыре человека, были безобидными.

Беспорядки произошли после того, как Трамп и члены его семьи призвали своих сторонников на митинге сразиться вместе с ним, чтобы отменить победу Коллегии выборщиков Джо Байдена.

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