Финансовый рынок - Россия приостановила выдачу виз иностранцам из-за коронавируса

С января 2021 года граждане более 50 государств получили возможность приехать в Россию по туристической визе. Данная виза оформляется как однократная, на срок в 60 дней. На территории России разрешается пребывать сроком до 16 суток. При этом консульский сбор составляет 40 долларов.

Ранее глава Ростуризма З. Догузов предложила сделать электронные визы для тех, кто хочет въехать на территорию России, бесплатными. По словам Догузовой, ввиду сложившейся ситуации вокруг пандемии коронавируса, в стране появилась острая необходимость в принятии нестандартных решений и выдвижении смелых идей. В частности, было упомянуто о необходимости выдавать визы иностранцам на протяжении всего 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что в стране разработана собственная вакцина для борьбы с коронавирусом, которая прошла испытания и будет запущена в производство.

Читайте также: Финансовый рынок - Великобритания сдала США лидерство в рейтинге лучших для бизнеса стран