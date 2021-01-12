Форекс - По итогам Премии Traders Union AWARDS определены лучшие брокеры 2020 года

Организатором Traders Union Awards уже девять лет подряд выступает МОФТ.

Как проходит голосование на сайте Премии Traders Union Awards?

Голосование на сайте Traders Union Awards традиционно проходит в декабре каждого года, тем самым подводя итоги и определяя лучших Форекс брокеров уходящего года. В 2020 году голосование проходило с 1-го по 30-е декабря и в течение целого месяца каждый желающий мог отдать свой голос за лучшую компанию в 22-х представленных номинациях, в которых за статус лидера боролись более 300 брокеров, криптобирж и порталов для трейдеров.

На сайте Traders Union Awards был открыт специальный раздел, где каждый трейдер имел возможность проголосовать за выбранного брокера всего один раз в одной номинации. За ходом голосования следили специалисты службы безопасности, что исключает фальсификацию и накрутку результатов, а также гарантирует прозрачность и объективность итоговых результатов. На основании этих данных по завершению голосования был сформирован список победителей Премии Traders Union Awards 2020.

Лучшие Форекс брокеры по итогам 2020 года.

По итогам 2020 года финансовые эксперты и аналитики МОФТ определили ряд самых актуальных направлений развития финансового рынка, которые были представлены в формате номинаций на сайте Traders Union Awards.

Победителями Премии и самыми востребованными компаниями в представленных номинациях стали.

Лучший брокер СНГ — Equiti

Лучший брокер Европы — FXPro

Лучший брокер года — Spectre.ai

Лучший центовый брокер — Forex4you

Лучший брокер Азии — Nord FX

Открытие года — SkyFinCapital

Динамичное развитие — AMarkets

Инновационный брокер — Libertex

Лучший партнер Traders Union — RoboForex

Лучший банк-брокер — Dukascopy Bank SA

Лучший ECN брокер — Admiral Markets

Лучший фондовый брокер года — FINAM Ltd

Лучший брокер по работе с криптовалютами — Nord FX

Лучший брокер по работе с бинарными опционами — Binary.com

Лучший провайдер ликвидности — Equiti Capital

Лучший STP брокер — Instaforex

Лучшая криптовалютная биржа — Currency.com

Лучший обучающий Форекс-центр СНГ — Академия трейдинга TeleTrade

Самый высокодоходный брокер — Exness Group

Самое быстрое исполнение ордеров — ООО "Открытые Инвестиции" OpenFX

Лучшая инвестиционная платформа — RoboForex

Лучшая AI компания — XM Group

В Форекс сегменте победу и статус самых лучших одержали брокеры: RoboForex, Equiti, Nord FX, OpenFX, Exness, Spectre.ai, Instaforex, Forex4you, FXPro, Admiral Markets, Libertex, AMarkets, Dukascopy Bank SA и SkyFinCapital.

Лидером фондового рынка стала компания FINAM Ltd, а рынка бинарных опционов — Binary.com. Лучшим криптовалютным брокером признали Currency.com, звание лучшего провайдера ликвидности досталось компании Equiti Capital, а лучшим обучающим Форекс-центром стала Академия трейдинга TeleTrade.

Таким образом МОФТ и Traders Union Awards официально подвели итоги 2020 года и определили список самых лучших компаний. Cписок победителей девятого ежегодного голосования был опубликован на сайте Премии, в разделе “Результаты голосования”.

СПРАВКА: МОФТ — это самое большое сообщество трейдеров в мире. МОФТ предоставляет свои услуги с 2010 года, и за это время число клиентов Объединения превысило 300,000. Работая с МОФТ, трейдеры получают больше дохода за счет доплат за каждую сделку. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов перед брокерами — предоставляя им бесплатную юридическую поддержку.

Источник: traders-union.ru

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