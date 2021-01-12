Форекс - В Ноябре ВВП Норвегии снизился

В ноябре валовой внутренний продукт упал на 0,9% в месячном выражении, преодолев рост на 1,2% в предыдущем месяце. Это было первое снижение с апреля. Эксперты прогнозировали, что ВВП упадет на 1,4%.

По словам Мелани Дебоно, экономиста Capital Economics, снижение, чем прогнозировалось, падения ВВП материковой Норвегии в ноябре показывает, что активность была достаточно устойчивой к более жестким ограничениям, введенными из-за Covid-19, и имела хорошие перспективы в 2021 году.

Разбивка по расходам показала, что потребление домашних хозяйств снизилось на 1,4%, в то время как расходы сектора государственного управления остались неизменными.

В то же время валовое накопление основного капитала снизилось на 2,2%. Экспорт снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, импорт вырос на 3%.

Общий ВВП Норвегии, включая добычу нефти и газа, транспортировку по трубопроводам и морские перевозки, упал на 0,1% в ноябре после снижения на 0,7% в октябре.

Читайте также: В декабре уровень безработицы в Австрии вырос