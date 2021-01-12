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Форекс - NPBFX: проводит акцию Начните новый год с торговым счетом New Year 2021
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Форекс - NPBFX: проводит акцию Начните новый год с торговым счетом New Year 2021

22 января 2021 года среди обладателей электронных билетов будет разыгран 21 подарок
Компания ​NPBFX проводит акцию "Начните новый год с торговым счетом New Year 2021". В ходе акции вы примете участие в розыгрыше подарков, вам будет доступна новогодняя программа лояльности и бонус 21% на пополнение счета. 

Розыгрыш подарков среди клиентов, открывших счет New Year 2021.

Пополните торговый счет New Year 2021 и получите электронный билет с уникальным номером на каждые внесенные пятьсот долларов до 21 января. Например, за депозит 500 USD вы получите 1 электронный билет, а за депозит 5’000 USD вы получите 10 электронных билетов, участвующих в розыгрыше подарков.

22 января 2021 года среди обладателей электронных билетов будет разыгран 21 подарок: три MacBook Pro 13, шесть iPhone 12 Pro, двенадцать iPad Air . 

Комбинация цифр в номерах выигравших электронных билетов будет определена посредством фиксации курсов валютных пар в установленный момент времени. Это делает розыгрыш абсолютно прозрачным и справедливым! 

21% новогодняя скидка на подарки  по программе лояльности.

Торгуйте на счете New Year 2021 и забирайте в течение всего года подарки за сделки по программе лояльности со скидкой 21% от установленного торгового оборота:

  • iPhone 12 Pro: 553 лота вместо 700 
  • iPad Air: 395 лотов вместо 500
  • Apple Watch Series 6: 316 лотов вместо 400
Счет New Year 2021 подключается к новогодней программе лояльности автоматически сразу после его открытия. Участвуйте в новогодней программе лояльности и получайте не только доход от торговли на финансовых рынках, но и подарки за заключенные сделки!

Бонус 21% на каждое пополнение  счета до 21 января.

На каждое пополнение торгового счета New Year 2021 до 21 января будут начислены бонусные средства, которые доступны для совершения торговых операций без каких-либо ограничений. 

Бонусные средства позволяют одновременно увеличить доходность от сделок и снизить риски на счете трейдера. Бонусные средства в полностью доступны для отзыва c торгового счета после заключения сделок на определенный объем.

Источник: NPBFX



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