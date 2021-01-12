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Курс золота - Стоимость золота растет
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Курс золота - Стоимость золота растет

На положительную динамику роста стоимости золота отразилась информация об обострениях в отношениях между США и Китаем
Во вторник в ходе торгов цены на золото выросли, отскочив от почти шестинедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, что отражает политическую неопределенность в Соединенных Штатах и рост числа случаев заражения коронавирусом во всем мире.

Спотовая цена золота выросла чуть более чем на 1% до $1 862,40 за унцию после того, как прошлых торгах достигла самого низкого уровня со 2 декабря. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,6% до уровня $1862,15.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по мере того, как страны увеличивают темпы иммунизации населения, общее число случаев коронавируса в мире превысило 90,8 миллиона, а количество смертей превысило 1,94 миллиона.

На положительную динамику роста стоимости золота отразилась информация об обострениях в отношениях между США и Китаем, а также ожидание новых стимулов, которые будут объявлены избранным президентом США Джо Байденом.

Пока США продолжают заносить в черный список десятки китайских компаний, Пекин в ответ объявил новые правила защиты своих компаний от "необоснованных" санкций США.



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вторник 12.01.2021 | 13:38
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