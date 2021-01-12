Курс нефти - Стоимость нефти растет

Нефть Brent с поставками в марте выросла на 1,1% до 56,27 долл/барр. после снижения на 0,6% в понедельник.

Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate с контрактами в феврале выросли на 1,5% до 53,05 доллбарр. после роста на 1% на предыдущей сессии.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что обнародует новую программу поддержки экономики страны, которая буде включать прямые выплаты американцам в размере 2000 долларов.

"600 долларов просто недостаточно, когда вам нужно выбирать между оплатой аренды жилья или едой", - сказал Байден в воскресенье.

Между тем, Международное энергетическое агентство заявило, что найденное месторождение сланцевой нефти в США имеет огромный потенциал.

Многие производители могут увеличить спрос на углеводороды, и в краткосрочной перспективе потребуется американская сланцевая нефть, чтобы заполнить пробел в энергетическом балансе, заявил директор МЭА Фатих Бирол в телеинтервью Bloomberg.

Goldman ожидает, что цены на нефть марки Brent летом 2021 года достигнут 65 долларов за баррель, чему способствовало решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти и последствия перехода власти к демократам в Соединенных Штатах.

Читайте также: Фондовый рынок - Стоимость нефти растет на фоне решения С. Аравии сократить добычу