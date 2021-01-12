МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Рынок нефти и газа
Курс нефти - Стоимость нефти растет
logo

Курс нефти - Стоимость нефти растет

Goldman ожидает, что цены на нефть марки Brent летом 2021 года достигнут 65 долларов за баррель
Во вторник цены на нефть выросли на фоне возможного усиления налогово-бюджетных стимулов в США.

Нефть Brent с поставками в марте выросла на 1,1% до 56,27 долл/барр. после снижения на 0,6% в понедельник.

Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate с контрактами в феврале выросли на 1,5% до 53,05 доллбарр. после роста на 1% на предыдущей сессии.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что обнародует новую программу поддержки экономики страны, которая буде включать прямые выплаты американцам в размере 2000 долларов.

"600 долларов просто недостаточно, когда вам нужно выбирать между оплатой аренды жилья или едой", - сказал Байден в воскресенье.

Между тем, Международное энергетическое агентство заявило, что найденное месторождение сланцевой нефти в США имеет огромный потенциал.

Многие производители могут увеличить спрос на углеводороды, и в краткосрочной перспективе потребуется американская сланцевая нефть, чтобы заполнить пробел в энергетическом балансе, заявил директор МЭА Фатих Бирол в телеинтервью Bloomberg.

Goldman ожидает, что цены на нефть марки Brent летом 2021 года достигнут 65 долларов за баррель, чему способствовало решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти и последствия перехода власти к демократам в Соединенных Штатах.

Читайте также: Фондовый рынок - Стоимость нефти растет на фоне решения С. Аравии сократить добычу

вторник 12.01.2021 | 13:10
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
  • Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году
    КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

    ​В среду Китайская Республика снизила свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на текущий год.Национальное бюро

    среда, 30.12.2020 | 09:07
    Китай
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok