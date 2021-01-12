Форекс - ForexClub проводит акцию с призовым фондом в 160 000$

Согласно условиям акции, каждый, кто пополнит счет Rumus, MetaTrader4, и Metatrader5 минимум на 500 долларов до 7 февраля 2021 года, получает регистрационный номер, который будет участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем больше сумма пополнения, тем выше шанс выиграть призы.

Если вас заинтересовало данное предложение, то заполните соответствующую форму на сайте компании или направьте письмо с просьбой о регистрации на участие менеджеру или партнеру ForexClub. После подачи заявки в течение трех суток вы получите подтверждение регистрации и номер выданных регистрационных номеров на каждые внесенные на счет 500 долларов.

Розыгрыш призов проводится путем случайной̆ выборки среди регистрационных номеров. Как пояснили в компании, победители первого тура, который завершится 27 декабря, получат.

1 место — 6 тысяч долларов

2 место — 4.5 тысяч долларов

3 место — 2.1 тысяч долларов

Победители второго тура, который завершится 7 февраля, получат.

1 место — 10 тысяч долларов

2 место — 7.5 тысяч долларов

3 место — 3.1 тысяч долларов

Полный список призовых представлен на сайте компании.

Победители дополнительных туров получают.

Тур № 1 период 07.12.2020 — 27.12.2020

1 место — Автомобиль Audi A7, 2020

2 место — Macbook Pro 13, 2020

3 место — Iphone 12

Тур № 2 период 07.12.2020 — 07.02.2021

1 место — Автомобиль Audi Q8, 2020

2 место — Macbook Pro 16, 2020

3 место — Iphone 12 Pro Max

В завершении отметим, что компания может без предварительного уведомления.

пересматривать условия проведения акции и призы;

дисквалифицировать участников;

прекратить действие акции.

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